La Sampdoria vince 2-0 l'andata del playout contro la Salernitana

Il primo round del playout di Serie B va alla Sampdoria, che batte la Salernitana 2-0 a Marassi e ipoteca la permanenza in Serie B a cinque giorni dal ritorno a Salerno. I blucerchiati in uno stadio ancora una volta tutto esaurito segnano un gol per tempo, entrambi verso la fine delle rispettive frazioni: nella prima è Meulensteen a ribadire in rete un pallone buttato in mezzo dopo un'uscita non perfetta di Christensen, verso la fine del match segna invece Curto dopo un batti e ribatti in area. Nei minuti di recupero Borini è stato espulso dopo una revisione al VAR di un intervento a gamba tesa, così come anche Stojanovic si è preso un rosso per una reazione a pochissimo dal termine.

Per i due viola Amatucci e Christensen si mette male nonostante una partita combattuta e per certi versi sfortunata dei granata, che all'Arechi non potranno sbagliare. I due giocatori di proprietà della Fiorentina non brillano ma giocano l'intera partita, durata 102 minuti dopo un recupero in cui è successo un po' di tutto. La Sampdoria invece ora sogna la clamorosa salvezza dopo essere stata ripescata a seguito dei problemi economici occorsi al Brescia dopo la fine del campionato.