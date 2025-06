Ribery infiamma Bayern-Boca Juniors: "Tifo gli argentini: ecco perché"

vedi letture

Il Bayern Monaco ha debuttato contro l'Auckland Citycon una vittoria senza storia per 10-0. E ora l’attenzione è già rivolta alla seconda giornata, quando il club allenato da Vincent Kompany affronterà il Boca Juniors in un incrocio affascinante dal sapore mondiale. A infiammare la vigilia ci ha pensato Franck Ribery, ex stella del Bayern, che in un’intervista concessa alla FIFA ha svelato il suo tifo inaspettato per la squadra argentina: “Sono un grande tifoso del Boca Juniors, li adoro davvero. Spero un giorno di poter andare in Argentina, amo l’atmosfera che si respira lì.

E sono sicuro che possono vincere. Hanno una grande mentalità e uno spirito vincente”. Una dichiarazione che ha fatto discutere in Germania, e sui social diversi tifosi del Bayern Monaco hanno fatto notare il fatto che Ribery sia una leggenda dei bavaresi.