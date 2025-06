Su Piccoli gli occhi di vari club: c'è anche la Fiorentina oltre al Como

vedi letture

In tanti hanno messo gli occhi su Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari reduce dalla prima stagione in doppia cifra della sua carriera. Come riporta l'Unione Sarda, il centravanti classe 2001 è seguito anche dalla Fiorentina oltre che dal Bologna e soprattutto dal Como di Cesc Fabregas, che messo a segno il colpo Baturina non sembra aver intenzione di fermarsi. Piccoli potrebbe lasciare Cagliari in estate, mentre il club rossoblu si prepara al riscatto da 12 milioni di euro pattuito lo scorso anno con l'Atalanta. La volontà è quella di puntare su di lui anche la prossima stagione ma sarà difficile trattenerlo.