Lecce, ecco il primo colpo di Corvino: a paramentro zero arriva Nøhr

vedi letture

Festeggiata la salvezza e dopo aver raggiunto l'accordo per il nuovo allenatore (a meno di clamorosi dietrofront sarà Eusebio Di Francesco), il Lecce ha messo a segno il primo colpo del mercato estivo: dal Nord Europa arriva Gustav Nøhr, centrocampista danese classe 2006 cresciuto calcisticamente nel Vanløse IF e adesso al Brøndby, club con il quale ha deciso di non rinnovare il contratto.

Come riferito dal portale danese Tipsbladet, il 19enne si prepara a una nuova avventura e questa sarà non solo lontana dalla Danimarca, ma già con certezza a Lecce, in Serie A, per un affare a costo zero che ha tutto il marchio di fabbrica di Corvino sopra. Sul piatto c'è un accordo biennale con opzione per altri tre anni. Il centrocampista si è già messo in viaggio verso l'Italia e sosterrà al più presto le visite mediche di rito. Già nelle prossime ore è attesa la firma sul suo contratto con il Lecce, che lo aspetta a braccia aperte.