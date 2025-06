Christensen e Amatucci ai playout: le formazioni di Sampdoria-Salernitana

Finalmente si gioca il playout di Serie B. Stasera il primo dei due round, a Marassi in casa della Sampdoria dove arriva la Salernitana allenata da Marino. La replica tra una settimana all'Arechi. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida in programma stasera alle 20.30, che vedrà protagonista anche due giocatori di proprietà della Fiorentina come Christensen e Amatucci:

Sampdoria (3-5-2): Cragno; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Meulensteen, Yepes, Vieira, Venuti; Sibilli. Coda. Panchina: Chiorra, Ghidotti, Bereszynski, Curto, Ioannou, Malanca, Akinsanmiro, Bellemo, Benedetti, Oudin, Ricci, Abiuso, Borini, Paratici, Sekulov. Allenatore: Alberico Evani.

Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Hrustic, Amatucci, Corazza; Caligara, Tongya; Simy. Panchina: Sepe, Corriere, Bronn, Njoh, Jaroszynski, Stojanovic, Zuccon, Tello, Girelli, Reine-Adelaide, Soriano, Verde, Raimondo, Cerri. Allenatore: Pasquale Marino.