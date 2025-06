Il Lecce sistema la panchina: accordo con Eusebio Di Francesco

vedi letture

Manca ormai solo l'ufficialità e anche il Lecce avrà risolto la questione allenatore. Come riporta TMW, i I saranno i giorni di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore del club salentino che solo qualche giorno fa ha salutato ufficialmente Marco Giampaolo dopo la salvezza raggiunta all'ultima giornata grazie alla vittoria contro la Lazio. La direzione della fumata bianca sembra ormai inclanata, dopo che il Lecce ha soddisfatto le richieste del tecnico: firmerà un contratto annuale, con opzione in caso di mantenimento della Serie A.

Atteso entro breve l'incontro tra i rappresentanti del tecnico e il responsabile del mercato del Lecce, Pantaleo Corvino. Ma la strada è tracciata, mancano solo firma e ufficialità.