VLAHOVIC, È una delle scommesse di Montella

Con l'addio del Cholito Simeone, Dusan Vlahovic può sicuramente avere più spazio all'interno della rosa della Fiorentina. L'attaccante classe 2000 è già partito titolare alla prima di campionato vincendo da tempo la sua sfida nelle gerarchie viola. Come scrive La Nazione questa mattina in edicola, Dusan partirà per Marassi avendo il 50 per cento di possibilità di essere titolare, in alternativa a Boateng. La Fiorentina però sta cercando un altro centravanti sul mercato e se dovesse arrivare una punta gli spazi per Vlahovic si restringerebbero nuovamente. E' una delle scommesse di Montella pronto a depistare qualsiasi informazione sul conto di Dusan, in modo da proteggerlo.