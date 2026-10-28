Viola, la vittoria interna manca da aprile: le statistiche di Fiorentina-Atalanta

Come al solito, sul sito della Lega Serie A appaiono le statistiche e le cusiosità principali dei match di giornata. Ecco di seguito quelle relative a Fiorentina-Atalanta, prevista per domani al Franchi:

I precedenti ufficiali tra le due squadre in Toscana sono 74: bilancio di 46 successi della Fiorentina (ultimo 1-0, Serie A 2024/25), 18 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2025/26) e 10 vittorie dell’Atalanta (ultima 2-3, Serie A 2020/21). Fiorentina reduce da 12 gare consecutive con gol in casa contro l’Atalanta: sono 19 le marcature complessive.

Ultimo match senza gol lo 0-0 del 16 ottobre 2016, Serie A. Fiorentina reduce da 7 gare senza vittorie interne in Serie A: ultimo successo casalingo il 13 aprile 2026 (Fiorentina-Lazio 1-0). Da allora, tra la scorsa e l’attuale stagione, bilancio di 4 pareggi e 3 sconfitte. Fiorentina squadra che segna più gol da fuori area (5). Fiorentina squadra che concede più reti (19).

Fiorentina squadra che completa più dribbling (93). Solo Lazio (85) e Torino (86) vincono meno contrasti della Fiorentina (89). Atalanta reduce da 4 sconfitte consecutive in trasferta: l’ultima vittoria esterna risale al 27 agosto 2026 (Hapoel Tel Aviv-Atalanta 0-1, Conference League). Atalanta squadra che segna più reti nei primi 15’ del primo tempo (4, come il Frosinone). Atalanta squadra che concede più calci di rigore (3, come il Frosinone). Atalanta una delle tre squadre che riceve meno ammonizioni (7, come Torino e Napoli).

Tra Paolo Vanoli e Maurizio Sarri 3° incontro ufficiale: nei 2 precedenti, la doppia sfida tra Fiorentina e Lazio dello scorso campionato, 1 successo e 1 pareggio per l’allenatore viola. Franco Mastantuono è il calciatore che completa più dribbling (27). Nikola Krstović è il calciatore con più partecipazioni ai gol (8, come Varela). Contro il Frosinone, sesta doppietta in Serie A per l’attaccante montenegrino, la quarta con la maglia dell’Atalanta. Marco Carnesecchi è uno dei tre portiere che effettua più parate (36, come Maduka Okoye e Filip Stanković)