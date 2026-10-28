Serie A, Venezia ko con l'Inter: 0-2 e ultimo posto. Colpo di Palladino a Milano (2-4). Pari a Parma

Serie A, Venezia ko con l'Inter: 0-2 e ultimo posto. Colpo di Palladino a Milano (2-4). Pari a ParmaFirenzeViola.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Si sono da poco concluse le tre partite valide per il 9° turno di campionato, il primo infrasettimanale di questa Serie A, iniziate alle 18:45. L'Inter, con molta fatica e un palese errore arbitrale, ha superato con due autoreti per 2-0 il Venezia che resta dunque ultimo in classifica, a -1 dalla Fiorentina. Colpo del Bologna a San Siro: la squadra di Palladino ha infatti battuto il Milan 4-2, mentre al Tardini Parma e Udinese hanno pareggiato per 0-0. Ecco i marcatori delle tre sfide:

Venezia-Inter 0-2 (79' aut. Moreno, 82' aut. Adams)

Milan-Bologna 2-4 (8', 62' e 86' Mbangula, 14' e 27' Cisse, 60' aut. Bartesaghi)

Parma-Udinese 0-0