Juventus di scena a Genova, il Napoli cerca punti a Monza: le formazioni delle due gare
Il mercoledì di Serie A, per la nona giornata di campionato, si chiude coi match delle 20:45. Da una parte Genoa-Juventus, tra i rossoblu in ripresa e i bianconeri a caccia di conferme, dall'altra Monza-Napoli con gli azzurri che hanno bisogno di mostare segnali incoraggianti in casa dei brianzoli, ai quali servono punti nella corsa salvezza. Ecco le formazioni ufficiali delle due sfide:
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Amorim, Frendrup, Baldanzi, Ellertson; Vitinha, Osmajić.
Allenatore: Daniele De Rossi
JUVENTUS (3-5-1-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Douglas Luiz, Sarr, McKennie, Cambiaso; Alajbegovic, Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti
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MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Birindelli, Lucchesi, Goglichidze; Bakoune, Colombo, Foe Ondoa, Mangas; Ngonge, Robinson; Varela. All. Juric
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri (squalificato, Landucci in panchina)
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