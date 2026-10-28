Serie A, prosegue la nona giornata: tre gare alle 18:30, le formazioni ufficiali
Prosegue la nona giornata di campionato, con tre gare in programma alle 18:30 prima che Monza-Napoli e Genoa-Juventus chiudano il menù del mercoledì. Ecco le formazioni ufficiali di Parma-Udinese, Milan-Bologna e Venezia-Inter:
Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Bernabè, Sierra, Keita, Carboni; Romero, Tourè. A disposizione: Ghidotti, Corvi, Ndiaye, Diallo, Cremaschi, Almqvist, Valeri, Frigan, De Martis, Ordonez, Diego Carlos, Nicolussi Caviglia, Konate, Lontani, Fabbian. Allenatore: Alberto Gilardino.
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Bertola, Karlstrom, Chakvetadze, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Arizala, Vojvoda, Piotrowski, Miller, Vinciati, Gomez, Ebosse, Jovanovic. Allenatore: Kosta Runjaic.
Milan (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupiñan; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim
Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard. Allenatore: Raffaele Palladino
Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Mazzocchi; Lauberbach, Adams. Allenatore: Davide Nicola
Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu
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