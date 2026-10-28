Serie A, la Juve cade a Genova: De Rossi vince 2-0. Poker Napoli a Monza: 1-4

Serie A, la Juve cade a Genova: De Rossi vince 2-0. Poker Napoli a Monza: 1-4FirenzeViola.it
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Ieri alle 22:40News
di Redazione FV

Si sono da poco concluse le altre due partite valide per la 9a giornata del campionato di Serie A iniziate alle 20:45. A Genova, la Juventus è capitolata per 2-0 contro il Genoa mentre a Monza il Napoli ha sepolto di reti la squadra di Juric, vincendo 4-1 in trasferta. Di seguito risultati e marcatori dei due match:

Genoa-Juventus 2-0 (12' Ehizibue, 28' Baldanzi)

Monza-Napoli 1-4 (10' Hojlund, 43' Varela, 48' Politano, 62' Marin, 67' De Bruyne)