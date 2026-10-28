Forte si gode il poker in Youth League: "Ora testa al campionato: arriveranno gol anche lì"

Giuseppe Forte è stato il grande protagonista della vittoria della Fiorentina Primavera contro il Septemvri Sofia in Youth League. L'attaccante viola, autore di un poker nel successo per 5-0, impreziosito anche dall'assist per la rete di Croci, ha commentato la prestazione ai canali ufficiali del club, spostando subito l'attenzione sul prossimo impegno in campionato contro il Cesena: "Sono molto felice per i quattro gol e per aver servito l'assist a Croci. Adesso, però, dobbiamo concentrarci sulla partita di sabato contro il Cesena", ha dichiarato Forte.

Il giovane attaccante ha poi sottolineato il legame con il gruppo e con il tecnico, mostrando fiducia anche in vista dei prossimi appuntamenti: "Con il mister e con tutti i miei compagni ho un rapporto bellissimo, siamo un gruppo molto unito. Credo che, dopo queste quattro reti in Coppa, prima o poi arriverà anche il gol in campionato", ha concluso Forte.