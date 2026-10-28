Premio Sconcerti, Buonfiglio lo ricorda: "Rappresentava valori da tutelare"

Nel corso della seconda edizione del Premio Mario Sconcerti, ospitata al Salone d’Onore del CONI, è intervenuto anche il presidente Luciano Buonfiglio, che ha rivolto l’attenzione ai risultati dello sport italiano e al ruolo educativo degli atleti: "Per lo sport italiano è un periodo particolarmente significativo, stiamo ottenendo successi in ogni ambito. Dico spesso che siamo condannati a vincere, perché l’attenzione dei mezzi di comunicazione nei nostri confronti è strettamente legata ai risultati che riusciamo a raggiungere", ha dichiarato Buonfiglio.

Il presidente si è poi soffermato sul significato dell’iniziativa, dedicata alla memoria di Mario Sconcerti, noto giornalista ed ex dirigente della Fiorentina, sottolineando l’importanza di preservare i principi fondamentali dello sport. "Ricordiamo una figura straordinaria, che ha rappresentato valori che oggi abbiamo il dovere di tutelare. Dobbiamo essere coerenti, ascoltare i giovani e, quando necessario, anche richiamarli con fermezza, perché il rispetto delle regole è un insegnamento fondamentale", le parole riportate da TMW.

