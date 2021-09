VIOLA, Vittoria in numeri. E Jack e Saponara...

Ecco i numeri della partita di oggi (dati Opta):

Era dalla stagione 2015/16 (chiusa al quinto posto finale) che la Fiorentina non otteneva almeno nove punti nelle prime quattro partite di campionato ed ha vinto due trasferte di fila in Serie A per la prima volta da luglio 2020. Nelle ultime otto partite di campionato la squadra viola ha subito un solo gol nel primo tempo mentre non aveva mai effettuato otto conclusioni in un primo tempo di questo campionato: miglior risultato per i viola dallo scorso febbraio contro l’Inter (nove).

Riccardo Saponara ha segnato il suo terzo gol con la maglia della Fiorentina, alla presenza numero 35 in Serie A, quello di oggi è solo il terzo gol da subentrato in Serie A. Assist e gol nella stessa partita di Serie A per la prima volta da marzo 2020.

Giacomo Bonaventura ha partecipato a tre reti nelle ultime tre partite di campionato (un gol e due assist), dopo essere rimasto a secco nelle precedenti cinque. Era da dicembre 2017 che non trovava gol e assist nella stessa partita di Serie A.