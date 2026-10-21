Dal Viola Park: Ranieri stringe i denti, Dragusin-Fagioli ancora titolari

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola si sofferma sulle possibili scelte di Paolo Vanoli in vista della gara di domenica contro l'Inter. Ripartono gli allenamenti della Fiorentina, che ieri si è presa ventiquattro ore di riposo per ricaricare le batterie nella settimana che porterà alla trasferta di campionato con i nerzzurri. La squadra viola è chiamata a riscattare il 3-1 inferto dal Como sfoderando una prestazione convincente. Difficilmente si rivedrà Atta, che continua il suo piano di recupero e cercherà di rientrare prima della sosta.

Le possibili scelte di Vanoli

Ranieri stringe i denti dopo l'infortunio al piede. È prevista un’altra occasione dal primo minuto per Jimenez, così come Dragusin resta saldo al suo posto. Per il ruolo di centravanti è ballottaggio tra Beto e Pellegrino, con quest’ultimo attualmente in vantaggio sull'ex punta dell'Udinese. Nonostante la caratura dell'avversario, Vanoli preparerà una Fiorentina coraggiosa e offensiva come ha provato a fare domenica scorsa allo stadio Artemio Franchi al cospetto del Como.