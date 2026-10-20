Champions, vincono le italiane: il Napoli fa 4-3 mentre la Roma 4-0

Vittoria per le squadre italiane in Champions League, con Napoli e Roma protagoniste di due successi importanti e ricchi di gol. Gli azzurri si sono imposti per 4-3 sul Bodo/Glimt al termine di una partita combattuta fino agli ultimi minuti. Il Napoli è passato subito in vantaggio grazie alla rete di Politano al 1’, per poi trovare il raddoppio al 41’ con Mc Tominay. Nella ripresa, dopo il gol di Hauge al 27’ per gli avversari e quello di Helmersen al 63’, Mc Tominay ha firmato la sua doppietta personale al 75’. All’88’ è arrivato anche l’autogol di Bjortuft, che ha permesso ai partenopei di conquistare la vittoria. Nel finale, Fet ha segnato al 94’, per il tentativo - vano - di rimonta disperata.

Anche la Roma cala il poker

Successo netto, invece, per la Roma, che ha superato lo Slovan Bratislava con un convincente 4-0. I giallorossi hanno sbloccato il risultato al 21’ con Hermoso, aumentando il vantaggio al 39’ grazie alla rete di Molina. Nella ripresa la squadra ha continuato a spingere, trovando il terzo gol al 52’ con Pisilli. A chiudere definitivamente la partita ci ha pensato Malen, che al 58’ ha trasformato un calcio di rigore. Due vittorie importanti per le italiane, che hanno saputo imporsi con prestazioni offensive efficaci, regalando ai propri tifosi una serata europea ricca di soddisfazioni.