Trabzonspor, sospeso il presidente Dogan per calcioscommesse
Prosegue in Turchia l’inchiesta sul calcioscommesse che coinvolge complessivamente 448 indagati. Secondo quanto riportato dai media locali, la Federcalcio turca ha disposto la sospensione di 147 figure legate a società appartenenti a diverse categorie del calcio nazionale, nell’ambito delle verifiche sulle scommesse sportive.
Sanzione per il presidente del Trabzonspor
Tra i dirigenti sanzionati ci sarebbe anche Ertugrul Dogan, presidente del Trabzonspor, società che nell’ultima sessione estiva di mercato ha ceduto Inao Oulai alla Fiorentina. Dogan avrebbe ricevuto una sospensione di 45 giorni da ogni attività per aver effettuato scommesse sul calcio, una pratica vietata ai tesserati. La stessa misura disciplinare sarebbe stata applicata anche agli altri 146 dirigenti coinvolti nell’inchiesta, che continua a interessare diversi livelli del movimento calcistico turco.
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