Monza, Juric su Kouadio: "Sono soddisfatto, ragazzo molto serio"

Ivan Juric, tecnico del Monza, si è così espresso su Eddy Kouadio, che ha segnato il suo primo gol in Serie A nella gara vinta dai brianzoli per 4-0 contro il Cagliari: "Sui gol: "Sono molto soddisfatto, è un ragazzo molto serio e pieno di fiducia. Col Cagliari ha fatto molto bene. Gol tutti molto belli, lavoriamo sui concetti e sul creare con il gioco, andando a pressare e mettere in difficoltà avversari. Il Torino ha ottimi giocatori, è una squadra tosta compatta e con buona qualità, bisogna ripetere le prestazione della coppa. Speriamo che i miei recuperino e siano carichi".