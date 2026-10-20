Champions, le formazioni di Napoli-BodoGlimt e Roma-Slovan Bratislava
Alle 21 scenderanno in campo le prime due italiane impegnate in Champions League, il Napoli e la Roma. Entrambe giocheranno in casa, con i partenopei che ospitano il Bodo-Glimt e la Roma che invece riceve lo Slovan Praga. Tutte e due dovranno trovare i tre punti visto che il Napoli è ancora a 0 e la Roma a 1 e rischiano così di essere eliminate. Ecco le formazioni scelte dai quattro allenatori:
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.
Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Auklend, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge.
Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley ; Rodrigo Mora, Pellegrini; Malen.
Slovan Bratislava (4-3-3): Takáč; Sandro Cruz, Marković, Bajrić, Blackman; Ibrahim, Pokorný, Gajdoš; Suleiman Camara, Marcelli, Barseghyan.
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