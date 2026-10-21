Se ne è andato a 70 anni il giornalista Roberto Bernabai

Se ne è andato dopo una lunga malattia a 70 anni Roberto Bernabai, storica firma e giornalista dell'emittente televisiva La7. Vicino al mondo del pallone avendo anche seguito tre mondiali e tre europei, oltre ai Giochi Olimpici del 1992, era stato spesso ospite di Radio Firenzeviola e Firenzeviola.it con tutte le sue analisi sul campionato e sulla Fiorentina. Tra i vari ricordi, anche quelli del collega Luca Speciale, attraverso il proprio profilo X: "E poi finiscono anche le parole…quelle che dosavi con garbo e misura.

Restano i ricordi di tante trasferte, le risate a crepapelle, qualche scazzo che finivi in un abbraccio e i soliti aneddoti, quelli che sempre ripassavamo in rigoroso ordine: Le notti di Amsterdam, il freddo di Derby, tu nel bagno del Franchi, io che sbroccavo in aereo o quella volta che ti chiamò il Costanzo Show! Abbiamo condiviso gioie e digerito amarezze, con la stessa, identica, disincantata, risata finale". La nostra redazione si unisce al cordoglio.