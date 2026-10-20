Nico Paz: "Il gol di testa al Franchi l'ho imparato da mio padre"

Nico Paz: "Il gol di testa al Franchi l'ho imparato da mio padre"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
martedì 20 ottobre 2026, 21:00News
di Redazione FV

Nico Paz, reduce dal gol di testa di testa contro la Fiorentina al Franchi in occasione del raddoppio dei lariani spiega a Sky Sport: "Quello l'ho imparato da mio papà, provo a migliorarlo".

Messi jr con la maglia del Como?
"È un onore che il migliore della storia abbia la nostra maglia, vedere suo figlio indossarla è un piacere. Siamo diventati una squadra buonissima, siamo molto meglio di 3 anni fa e ogni giorno miglioriamo".