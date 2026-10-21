Chivu prima della Champions: "Dobbiamo vincere. Mi prendo le colpe per gli errori"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato a poche ore dal match di Champions contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le parole ad Amazon Video: "La prima parola che mi viene in mente è che dobbiamo fare di tutto per vincere. Le partite in Europa non sono mai semplici perché le squadre sono evolute e vogliono essere protagoniste. Ma dobbiamo essere consapevoli del nostro valore acquisito nel tempo, in Champions siamo stati protagonisti. Un po' di recente abbiamo fatto fatica, ma dobbiamo ritrovare la nostra forza e ambizione".

Il tecnico prosegue: "Mi prendo la responsabilità per cosa non ha funzionato nella mia gestione, dobbiamo trovare serenità e modi per fare determinate partite in cui essere belli e dominanti a volte viene meno rispetto alla voglia di vincere. Non voglio andare troppo indietro, io prendo quello che è stato fatto dall'anno scorso, nel bene e nel male. Abbiamo sempre reagito alle difficoltà. In questo momento un po' in difficoltà siamo in Champions e quindi dobbiamo iniziare a vincere. Mancano sei partite, non è una situazione drammatica, la classifica poteva essere migliore, ma ci concentriamo su cosa dobbiamo fare in questa gara".