VIOLA, Kean, Gud, Beltran. 4° tridente più prolifico in A

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei tridenti più prolifici di questa stagione in Serie A. In questa speciale graduatoria c'è anche il trio gigliato formato da Kean, 9 reti, Gudmundsson, 3 gol, e Beltran, 2 centri. In totale i tre attaccanti fiorentini hanno segnato 14 reti. In prima posizione c'è il tridente dellìAtalanta, formato da Retegui, Lookman e De Roon, con 22 centri. Secondo posto per l'Inter (Lautaro, Thuram e Frattesi) con 17 gol, mentre terzo gradino del podio per il trio della Lazio con Castellanos, Zaccagni e Dia che insieme hanno segnato 15 reti. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it: