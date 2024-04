VIGORELLI, Zaniolo sta crescendo e sgomitando in Premier

FirenzeViola.it

Nicolò Zaniolo è uno dei calciatori più chiacchierati in vista del prossimo mercato. L'esterno della Nazionale Italiana, di proprietà del Galatasaray ma in prestito all'Aston Villa, è uno dei profili accostati anche alla Fiorentina per il futuro prossimo. Della situazione di Zaniolo ha parlato il suo agente, Claudio Vigorelli che, a Gianlucadimarzio.com, si è espresso così sulle volontà del suo assistito: "Nicolò vuole fortemente andare all'Europeo la prossima estate.

Sta sgomitando all’Aston Villa, dove la concorrenza è tosta. Voleva fortemente la Premier e sta cercando di ritagliarsi un ruolo da protagonista, ha ancora diversi mesi per imporsi. L'esperienza in Inghilterra e quella precedente al Galatasaray lo stanno facendo crescere come giocatore e come uomo".ù