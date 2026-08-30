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Viery: "Non il risultato che speravamo ma felice per il mio esordio in Serie A"

Viery: "Non il risultato che speravamo ma felice per il mio esordio in Serie A"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:40News
di Redazione FV

Viery Fernandes, difensore brasiliano della Fiorentina arrivato nel corso di questa estate dal Gremio, ha esordito ieri in campionato nella brutta sconfitta per 3-0 in casa dei viola contro il Frosinone. Viery, in tal senso, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per parlare appunto della sua prima gara in Serie A. Questo il suo messaggio: "Non è stato il risultato che volevamo, ma mi sento soddisfatto del mio esordio in Serie A con questa maglia.

Ora è il momento di lavorare per riprenderci".