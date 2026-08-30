Social Il saluto di Njie al Torino: "Sono arrivato ragazzo, vado via da uomo. Grazie di tutto"

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Non solo le prime parole da nuovo giocatore della Fiorentina, Alieu Njie ha salutato anche il suo ex club, il Torino, attraverso un post pubblicato su Instagram. Queste le sue parole di addio ai granata, a cui Njie ha allegato un video con le immagini della sua esperienza al Torino: "Cinque anni che porterò con me per tutta la vita. Sono arrivato qui da ragazzo, con dei sogni nel cuore, e me ne vado da uomo, portando con me ricordi, insegnamenti, amicizie e una parte di questo posto che resterà per sempre dentro di me. Ai tifosi, ai miei compagni di squadra, allo staff, a tutte le persone che lavorano dietro le quinte e a chiunque abbia incrociato il mio cammino: grazie per aver reso questo viaggio così speciale.

Mi avete accolto, creduto in me, messo alla prova e aiutato a crescere, dentro e fuori dal campo. Torino sarà sempre parte della mia storia, e porterò per sempre questo club e questa città nel mio cuore. Grazie di tutto, Torino".