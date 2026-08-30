Serie A, le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter e Lazio-Genoa
Il secondo turno della Serie A 2026/27 prosegue dopo l'anticipo della domenica delle 18:30. In campo infatti, a brevissimo, alle 20:45, si giocheranno altre due partite ossia, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. In tal senso sono già uscite le seguenti formazioni ufficiali dei due match:
Lazio-Genoa
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Baldanzi, Frendrup, Sow, Ellertsson; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
Cagliari-Inter
CAGLIARI(4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Rodriguez, Deiola Obert; Romano, Adopo, Winks; Fazzini, Maldini; Mendy.
INTER(3-5-2): J. Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; L. Martinez, Esposito.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati