FirenzeViola Qualità, esperienza e leadership: ecco perché il ritorno di Torreira servirebbe a questa Fiorentina

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La Fiorentina sta valutando concretamente di riportare a Firenze Lucas Torreira: ecco perché l'uruguaiano sarebbe utile per la formazione di Grosso

Uno degli obiettivi di questo finale di calciomercato per la Fiorentina di Fabio Paratici, assoluta protagonista della sessione estiva, porta ad una vecchia conoscenza del club Viola, ossia all’uruguaiano Lucas Torreira. Il centrocampista classe 1996, attualmente in forza al Galatasaray, rappresenterebbe un’opzione gradita al club per rinforzare ulteriormente la mediana con un profilo di esperienza e qualità.

La stagione a Firenze con Italiano

Torreira inoltre non avrebbe bisogno di chissà quale periodo di adattamento, visto che conosce benissimo sia il calcio italiano, ha vestito le maglie di Sampdoria e appunto Fiorentina, sia lo stesso club viola. La sua esperienza infatti sotto la guida di Vincenzo Italiano nella stagione 2021/2022 è ancora nel cuore della tifoseria gigliata, che in quell’anno ammirò le qualità sia in impostazione, che in interdizione, ma anche in fase conclusiva (furono cinque i gol realizzati e due gli assist forniti dall’allora ex Arsenal) del vertice basso di quel centrocampo a tre che riportò appunto la Fiorentina in Europa con la qualificazione alla Conference League.

Gli anni in Turchia e l'utilità nella Fiorentina di oggi

Negli ultimi anni in Turchia, quattro per l’esattezza le stagioni passate con la maglia del Galatasaray con quattro campionati, una Coppa di Turchia e una Supercoppa di Turchia vinte, Torreira non ha abbassato i propri standard di rendimento sia per quanto riguarda la fase di costruzione del gioco, sia per quanto riguarda la sua garra e la sua capacità di interdire linee di passaggio e di contrastare gli avversari, ma soprattutto anche in termini realizzativi, con 9 gol e 13 assist accumulati, numeri non banali per quello che rimane ricordiamolo un regista di centrocampo e non una mezza ala di inserimento. Il suo nome in una Fiorentina che, in questo momento, è ancora alla ricerca disperata di un’identità, sebbene possa sembrare un doppione di due profili simili come quello di Fagioli e quello di Oulai, rappresenterebbe un’occasione che potrebbe aumentare, appunto l’esperienza e la caratura di tutta la rosa viola, portando anche un'ottima dose di leadership.