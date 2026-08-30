Njie si presenta: "Il dribbling la mia qualità migliore. Ho scelto Firenze per la storia"

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Alieu Njie, nuovo giocatore della Fiorentina in via ufficiale da pochi minuti, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali del club viola. Queste le sue parole: "Sono molto felice e davvero entusiasta di iniziare a giocare per questa squadra emozionante. Non ho mai visto un centro sportivo così bello quindi sono felice e onorato di essere qui. Voglio migliorare sempre di più ogni giorno che passa e speriamo di fare una buona stagione".

Cosa ti ha convinto a scegliere la Fiorentina? “Penso sia per la storia della Fiorentina perché ci ho giocato contro molte volte e vedo la passione che hanno. E naturalmente per il centro d’allenamento come dicevo prima, è un bel progetto quello che mi hanno proposto perciò non potevo dire di no. Ho accettato e speriamo che sia una buona stagione per tutti".

Che tipo di giocatore sei quali sono le tue qualità e in cosa devi migliorare? “Penso che la mia qualità principale sia il dribbling, quello che in italiano si dice saltare l’uomo, posso aiutare la squadra a fare la differenza in campo ed essere pericoloso per i nostri avversari in fase offensiva. Le cose su cui devo migliorare sono le scelte e magari segnare più gol e fare più assist: è la cosa su cui penso di dover migliorare".

Hai un numero di assist che ti sei prefissato per questa stagione? “Non mi sono prefissato un obiettivo preciso, sono qui solo per aiutare la mia squadra e se i numeri poi arrivano aiutando la squadra in campo allora sarò molto contento".

Hai parlato con qualcuno dei tuoi nuovi compagni o qualcun altro sulla scelta di venire alla Fiorentina? “Non ancora con i compagni attuali, ho parlato con alcuni ex giocatori che hanno giocato qui in passato e mi hanno detto che è una grande opportunità per me per mostrare il mio valore. Ho detto loro quindi che non potevo non venire qui. Ho parlato con Fortini e ho parlato con Comuzzo e Biraghi, quindi sì mi hanno detto un sacco di cose positive su questo club e sono semplicemente felice".

Quanto sei emozionato di essere a Firenze e dei tifosi Viola? “ Sono davvero emozionato, sono sono davvero entusiasta. Voglio davvero avere un grande impatto per mostrare ai tifosi le mie qualità e mostrare loro la mia passione. Quindi voglio solo scendere in campo aiutare la squadra come detto più possibile con le mie capacità. Forza Viola”.