Novità in uscita per la Fiorentina: Sottil va in prestito al Watford

Novità in uscita per la Fiorentina: Sottil va in prestito al WatfordFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:47News
di Redazione FV

Altra operazione di mercato degli ultimi giorni per la Fiorentina, stavolta in uscita. Stando infatti a quanto riportato sul proprio profilo X dal noto esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il Watford avrebbe raggiunto un accordo con il club viola per l'acquisto di Riccardo Sottil. L'accordo iniziale prevede un prestito con clausola di riscatto, e l'ufficialità della conclusione dell'affare è prevista per la giornata di domani. Dopo dunque il prestito dello scorso anno al Lecce, Sottil lascia nuovamente a titolo temporaneo Firenze.