Como, Fabregas sul mercato: "Mi aspetto un attaccante, Douvikas non può giocarle tutte"
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Cesc Fabregas, allenatore del Como, club che ha concordato con la Fiorentina i termini dell'affare per l'acqusizione di Moise Kean ( e che dunque attende che i viola trovino un sostituto per definire il tutto), ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua squadra per 2-1 in casa del Napoli. Il tecnico spagnolo tra i vari temi ha parlato anche di mercato. Queste le sue dichiarazioni: "Ovviamente dal mercato mi aspetto un attaccante.
Douvikas non può fare sia campionato che le coppe, l'anno scorso con Morata soffrimmo tantissimo, per mesi non ci fu per infortunio. Giocare ogni tre giorni con questo livello non è facile".
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