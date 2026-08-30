Nuovo nome per l'attacco viola, secondo Romano sondaggio per Balogun del Monaco

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Arrivano novità importanti per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Matteo Moretto e Fabrizio Romano, noti esperti di calciomercato, hanno fatto un punto sulle uscite e sulle entrate viola attraverso un video pubblicato sul canale Youtube dello stesso Fabrizio Romano. Questa la situazione da loro descritta: "Gudmundsson piace tantissimo a Gattuso, la Lazio lo sta trattando con la Fiorentina. Confermo che sia l'islandese che Dodo sono in uscita dai viola. Gudmundsson ha avuto un apporoccio da parte del Bologna ma non ha mai aperto a questa soluzione, invece occhio ai biancocelesti che potrebbero rappresentare un'idea last minute. Per Dodo invece l'idea è quella di restare alla Fiorentina e valutare poi più avanti il proprio futuro.

Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel giugno del 2027 e sta rifitutando tutto quello che gli sta arrivando, compreso l'Olympiacos. Occhio in entrata per i viola invece ad un nuovo nome per l'attacco. È stato fatto un sondaggio per Balogun del Monaco, reduce da un mondiale di alto livello. La Fiorentina ha fatto delle chiamate all'agente del giocatore e anche al Monaco, con il club francese che è al corrente di un discorso in piedi. Vediamo, perché l'obbiettivo numero uno davanti resta Zikrzee, su cui resta anche la Juventus in caso di uscita di David, ma Paratici per tutelarsi ha sondato Balogun".