La Lazio spinge per avere Gudmundsson: anche il Bologna resta in corsa

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Si muove qualcosa sul futuro di Albert Gudmundsson, sempre più vicino a salutare la Fiorentina. Stando infatti a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, la Lazio insiste e vuole anticipare la concorrenza: la formula sarebbe quella del prestito oneroso da 1-2 milioni con diritto di riscatto intorno ai 15. La trattativa è ben avviata ma non ancora chiusa. Il Bologna resta in corsa e si è mosso nelle ultime ore: la Lazio vuole accelerare per provare a definire l’operazione