Dalla Spagna: Fiorentina su Roberto Fernandez. Anche il Como sulla punta

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Il grande avvio di stagione di Roberto Fernandez, autore di tre gol nelle prime tre partite con l’Espanyol, ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Il centravanti andaluso, secondo quanto riportato da AS, ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, cifra che potrebbe favorire un assalto nelle ultime ore di mercato. E proprio quest'ultimo sarebbe in fermento nei confronti del centravanti.

Viola e Como lo seguono

Tra le società interessate ci sono Hull City, in Premier League, e soprattutto Fiorentina e Como in Serie A. I viola, protagonisti di un mercato ambizioso, valutano dunque anche il profilo dell’attaccante spagnolo, mentre il Como, dopo l’arrivo ormai definito di Moise Kean, cerca un ulteriore rinforzo offensivo in vista della Champions League. Le prossime ore saranno decisive per capire se uno dei club uscirà allo scoperto con un’offerta concreta.