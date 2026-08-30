Napoli-Como riapre la programmazione della A: le formazioni

Napoli-Como riapre la programmazione della A: le formazioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:00News
di Redazione FV

Alle 18.30 riprende la programmazione della serie A, con l'interessante confronto tra Napoli e Como.La squadra di Allegri vuole dare un segnale forte alle avversarie, soprattutto all'Inter che giocherà in serata, mentre il Como vuole ottenere la prima vittoria. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Lang.
Allenatore: Massimiliano Allegri
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Paz, Baturina; Douvikas
Allenatore: Cesc Fábregas