Social Caos Fagioli: il like (tolto) anti Grosso e la spiegazione

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Galeotto fu il dito. Il centrocampista Nicolò Fagioli è al centro di polemiche per un like sospetto (poi tolto) su una dichiarazione contro Fabio Grosso. Un errore a suo dire che poi butta acqua sul fuoco.

La ricostruzione

L'ex responsabile della comunicazione, oggi a Sky, Gianfranco Teotino ha rilasciato un'intervista a Radio Sportiva, di cui è opinionista, sollevando grandi dubbi su Fabio Grosso: "Su Grosso, io è da quando è stato scelto che ho subito espresso tanti tantissimi dubbi, perché secondo me il suo normale campionato con il Sassuolo l'anno scorso, dopo una carriera comunque con molti alti e bassi, più bassi che alti secondo me, non giustificava questa scelta. E tuttavia, una volta che è stato scelto, non è che dopo due giornate con una squadra totalmente rifatta... Oggi mi pare che all'inizio ci fossero solo quattro giocatori che c'erano nella scorsa stagione, sette giocatori erano nuovi, per cui comunque... io non penso che sia l'allenatore ideale, però un po' di tempo bisogna darglielo". Intervista poi pubblicata anche sui social. E proprio sotto il post social della radio è spuntato il like di Nicolò Fagioli. Like poi rimosso dal giocatore.

La spiegazione

Il giocatore oltre a togliere il like ha voluto spiegare, via social sotto il post della pagina Space Viola che aveva messo la notizia, che è stato un errore: "Calma, ho sbagliato casualmente nello scorrere. Non sono così scemo da pensare o fare una cosa del genere senza motivo. Non creiamo polemiche inutili ora, non ce n'è bisogno". Di seguito il post incriminato e la spiegazione successiva.