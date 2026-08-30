Serie A, il Napoli cade per 2-1 in casa contro il Como: decisivo il gol di Douvikas

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Si è da poco concluso allo Stadio Diego Aramano Maradona il match tra il Napoli di Allegri e il Como di Fabregas. Ad avere la meglio in quello che era il match di cartello di questo secondo turno di campionato è stata la squadra ospite, che è uscita vincitrice dal confronto con il risultato di 2-1.

Tutte le reti sono maturate nella prima metà di gara, con il Como che è passato in vantaggio con la rete di Baturina, è stato poi raggiunto sull'1-1 da un gran gol di Hojlund, ma prima della fine del primo tempo Douvikas ha trovato il definitivo 2-1 sfruttando un errore in impostazione dei partenopei e battendo Meret.