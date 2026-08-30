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È ufficiale, Alieu Njie è un nuovo giocatore della Fiorentina: arriva in prestito con obbligo

È ufficiale, Alieu Njie è un nuovo giocatore della Fiorentina: arriva in prestito con obbligoFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:28Primo Piano
di Redazione FV

Dopo l'arrivo a Firenze di questa mattina e le visite mediche effettuate a Villa Donatello, la Fiorentina ha ufficializzato poco fa l'arrivo in viola di Alieu Njie, esterno classe 2005 prelevato dal Torino. Questa la nota ufficiale del club: 

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alieu Njie dal Torino F.C. Njie, nato a Borlange (Svezia) il 14 maggio 2005, con la maglia del Torino ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 2 gol. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 6 occasioni la casacca della Nazionale Under 21 della Svezia".