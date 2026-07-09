Via ai quarti del Mondiale: le formazioni di Francia-Marocco, remake del 2022
Prendono il via stasera i quarti di finale del Mondiale. Al "Gillette Stadium" del Massachusetts va in scena infatti Francia-Marocco, sfida particolarmente attesa anche perché rivincita della semifinale della Coppa del Mondo 2022. In Qatar furono i transalpini ad avere la meglio, ma i Leoni dell'Atlante tagliarono il prestigioso traguardo di diventare la prima Nazionale africana di sempre a disputare la semifinale di un Mondiale. Stavolta, proveranno ad avere la meglio, calcio d'inizio ore 22. Ecco le formazioni ufficiali:
Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Koné; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. Ct: Deschamps.
A disposizione: Samba, Risser, Gusto, Konaté, Hernandez T., Hernandez L., Lacroix, Tchouameni, Kanté, Zaire-Emery, Cherki, Akliouche, Thuram, Barcola, Mateta.
Marocco (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Salah-Eddine, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Talbi, Ounahi, El Khannouss; Brahim Diaz. Ct: Ouahbi
A disposizione: El Kajoui, Tagnaouti, Saadane, El Ouahdi, Riad, Belhammari, Halhal, Amrabat, Saibari, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Sbai, El Kaabi, Amaimouni.
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