Contatti informali Malagò-Conte per il nuovo ct. Come dt spunta l'idea Totti

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C'è anche Francesco Totti tra i profili che sta vagliando la FIGC per il ruolo di direttore tecnico delle Nazionali. A riportarlo è TMW, scrivendo che il preferito del presidente Giovanni Malagò continua a restare Paolo Maldini, ma l'ex bandiera della Roma è diventata una possibilità di queste ore se l'ex difensore del Milan non dovesse accettare. L'idea di base del neo presidente rimane quella di scegliere prima il dt, e successivamente nominare col suo supporto il futuro commissario tecnico.

A tal proposito, sempre TMW riferisce che Malagò sta continuando ad avere contatti informali e indiretti con Antonio Conte e stando alle ultime di oggi è possibile che la prossima settimana si entri nel vivo, parlando anche di discorsi economici. L’idea potrebbe essere quella di un contratto di due anni con opzione per i seguenti due all'ex tecnico di Juventus, Inter e Napoli.