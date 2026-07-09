Alla scoperta di Dragusin: non è la prima volta che Paratici sceglie di puntarci

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Con l'ufficialità di Radu Dragusin come nuovo calciatore della Fiorentina, la società viola, nei propri canali ufficiali, ha realizzato una scheda di presentazione del difensore centrale, nato a Bucarest il 3 febbraio 2002. Scheda che parte dai primi anni di carriera di Dragusin, passati nelle giovanili dello Sportul Studențesc e del Regal București, fino al passaggio alla Juventus nel 2018, avvenuto per mano di Fabio Paratici. Dopo una prima esperienza nel settore giovanile bianconero, con la prima squadra Dragusin colleziona quattro presenze prima di trasferirsi, nell'ultimo giorno del mercato estivo 2021, alla Sampdoria, per trovare maggior minutaggio in Serie A. Dopo una prima parte di stagione a Genova, a gennaio risolve il prestito con i blucerchiati, accasandosi alla Salernitana.

Dopodichè, nella stagione successiva, arriva la svolta decisiva nella sua carriera: il passaggio al Genoa. Al Grifone, Dragusin si consacra: disputa due stagioni da protagonista, vincendo, inoltre, nel 2023, il premio come calciatore rumeno dell’anno. Premio ottenuto grazie alle sue prestazioni, al 64% di duelli aerei vinti e a ben 4 gol realizzati. Le prestazioni offerte convincono Fabio Paratici a puntare su di lui anche nella sua esperienza al Tottenham. A Londra, Drăgușin rimane per due stagioni totalizzando 48 presenze complessive, confermando le sue qualità nel gioco aereo, imponendosi anche in Premier League con oltre il 60% dei duelli aerei vinti, prima di approdare alla Fiorentina.

Venendo alle caratteristiche tecniche, Dragusin è un difensore centrale di 191 centimetri, che fa della fisicità e dell'aggressività le sue principali caratteristiche. Destro naturale, si distingue per le eccellenti doti in marcatura, il dominio nei duelli aerei e la puntualità negli anticipi. Nonostante la struttura imponente, nel corso della carriera è stato impiegato anche da terzino destro. Infine, in fase di possesso, ha sempre dimostrato un'ottima gestione della palla e ottime scelte di passaggio.