Fazzini in uscita dalla Fiorentina: secondo Sky sul giocatore c'è il pressing del Parma

vedi letture

Il Parma è in forte pressing per avere il centrocampista della Fiorentina Jacopo Fazzini: lo riporta Sky Sport. Jacopo Fazzini, acquistato dall'Empoli l'estate scorsa, ha avuto una stagione deludente in cui ha avuto pochissimo spazio e che lui, anche quando è stato utilizzato, non ha saputo sfruttare al meglio. Ora potrebbe rilanciarsi in un'altra squadra con meno pressioni, come appunto il Parma di Cuesta.