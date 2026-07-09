Ufficiale Gaetano è un nuovo calciatore dell'Atalanta: c'è l'annuncio del club

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Il suo arrivo era nell'aria ma finalmente Gianluca Gaetano è diventato un nuovo giocatore dell'Atalanta, stasera è arrivata anche l'ufficialità e il centrocampista sarà così a disposizione di Maurizio Sarri. Ecco l'annuncio: "Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Gaetano, 26enne centrocampista che ha al suo attivo 93 presenze in Serie A (con 10 reti e 11 assist-gol) e 5 presenze in UEFA Champions League. Ha vinto uno scudetto con il Napoli e ottenuto una promozione dalla B alla A con la Cremonese".