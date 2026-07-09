Dal 13 ritorna il Barberino Oulet Summer Village, nel week end un anticipo al centro commerciale del Mugello

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Con il ritiro della prima squadra al Viola Park torna il Summer Village, l'area di giochi dedicata alle famiglie e ai bambini in particolare, a ridosso del campo di allenamento, sullo stadio intitolato ad Astori. Ecco la nota della Fiorentina: "ACF Fiorentina è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con Barberino Outlet, che per la stagione 2026/27 sarà Official Partner del Club Viola e, per il secondo anno consecutivo, Title Sponsor del Barberino Outlet Summer Village, l'area dedicata alle famiglie e ai più piccoli che accompagnerà il ritiro estivo della Prima Squadra Maschile al Viola Park. Barberino Outlet è una delle principali destinazioni dedicate allo shopping in Toscana e punto di riferimento per il territorio del Mugello.

Dopo il successo della scorsa stagione, Barberino Outlet conferma il proprio sostegno a uno dei luoghi simbolo dell'estate viola, contribuendo a rendere il Summer Village un punto di riferimento per tutti i tifosi che seguiranno da vicino la preparazione della squadra. Giochi, intrattenimento e attività dedicate ai bambini e alle famiglie animeranno il Village, trasformando il ritiro in un'esperienza da vivere insieme, dentro e fuori dal campo.

Il legame tra Fiorentina e Barberino Outlet prenderà forma già nei giorni che precederanno l'inizio del ritiro. L'11 e il 12 luglio sarà infatti proprio Barberino Outlet a ospitare un'anticipazione del Summer Village, con un mini-Village ricco di attività, giochi e momenti di intrattenimento dedicati ai più piccoli. Un'iniziativa pensata per portare l'atmosfera viola all'interno dell'Outlet e creare un ideale passaggio verso il Viola Park, dove da lunedì 13 luglio aprirà ufficialmente il Barberino Outlet Summer Village, cuore delle iniziative dedicate ai tifosi durante il ritiro della Prima Squadra.

La collaborazione proseguirà anche durante il ritiro estivo con una presenza attiva di Barberino Outlet in occasione delle amichevoli della Prima Squadra. Il 19 luglio, nella sfida contro la Primavera, e il 22 luglio, in occasione dell'incontro con il Gubbio, i tifosi potranno partecipare alle attivazioni organizzate dal partner, con hostess dedicate e distribuzione di gadget, arricchendo ulteriormente l'esperienza delle giornate al Viola Park.

Il rinnovo della partnership conferma la volontà condivisa di valorizzare il territorio e offrire ai tifosi viola, in particolare alle famiglie, occasioni di aggregazione, divertimento e partecipazione, rafforzando il legame tra il Club e la propria comunità"