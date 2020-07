VERTONGHEN, A breve la mia prossima squadra

Jan Vertonghen è da poco un giocatore libero da vincoli, dopo aver chiuso la sua esperienza Tottenham. Il belga ha rilasciato un'intervista a Talksport, cercando di fare chiarezza sul suo futuro. E sulla sua nuova squadra precisa: "La conoscerete quanto prima. Sto valutando le opzioni, cercando di fare la scelta migliore. Ora la finestra trasferimenti è più lunga rispetto all'anno scorso, per cui ho più tempo per scegliere. Futuro ancora in Inghilterra? Dipende dalle opzioni. Ho qualcosa nella mia testa, vedremo...". Il belga, già accostato l'anno scorso alla Roma e sempre nel mirino dei giallorossi, è anche stato accostato a Inter e Fiorentina.