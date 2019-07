VENUTI, Voglio dimostrare di valere la maglia viola

Lorenzo Venuti, difensore tornato alla Fiorentina dopo l'esperienza in prestito al Lecce, ha parlato ieri sera in occasione del Viola Village. Questo quanto detto: "Sta andando tutto bene anche se si fatica, ma è giusto che sia così. Dobbiamo prepararci al meglio per arrivare al top all'inizio della stagione. Il mio obiettivo? Come sempre ho cercato di fare in questi anni è quello di dimostrare di valere la maglia viola. Mi dispiace non esserci riuscito in passato per demeriti miei o cose del genere: voglio restare".