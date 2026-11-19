Capparella sull'U18: "I ragazzi stanno crescendo. Tanti in nazionale perché il lavoro paga"

Il tecnico della Fiorentina Under 18, Marco Capparella, ha parlato al sito ufficiale del club della situazione della squadra dopo la rotonda vittoria sul Lecce e il secondo posto conquistato: "Abbiamo fatto una gara importante, non riuscivamo a sbloccarla ma i ragazzi sono stati bravi a gestire palla con pazienza. I miei giocatori tanno crescendo ed hanno grandi margini di miglioramento, sono predisposti al sacrificio, siamo orgogliosi di loro. I risultati sono una conseguenza di come si allenano, divertendosi senza obbligo di vincere, crescendo per arrivare più in alto possibile".

Poi ha commentato le convocazioni nelle giovanili azzurre: "Ne abbiamo tanti e fa piacere, chi ha giocato ha fatto molto bene, speriamo di mandarne anche altri, perché vuol dire che il lavoro paga".

Chiusura poi sulla prossima sfida con l'Atalanta: "Una partita come tutte le altre, difficile, un bel confronto con una squadra che non ha mai perso e che ha ottimi giocatori sotto l'aspetto fisico e tecnico. Noi dobbiamo avere la consapevolezza di essere forti e non mollare mai"