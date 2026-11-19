Guardiola tra Usa e Arabia? L'agente: "Rifiuta offerte fino all'inizio della stagione"
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Dopo l'addio di Pochettino alla Nazionale degli Usa, le voci per il successore si sono concentrate su Pep Guardiola al quale pensano anche in Arabia. A chiudere ad entrambe le possibilità, almeno per ora, è però l'agente dell'allenatore spagnolo, Josep Maria Orobitg al quotidiano sportivo arabo Al-Riyadiya, facendo capire che l'anno sabbatico dopo l'addio al City proseguirà fino alla fine: "Abbiamo ricevuto offerte dall'Arabia Saudita tramite intermediari negli ultimi giorni - le sue parole - ma Guardiola si rifiuta categoricamente di prenderle in considerazione.
Pep inizierà a discutere del suo futuro prima dell'inizio della prossima stagione, questa è una decisione definitiva".
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