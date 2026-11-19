Vanoli si racconta: "La chiamata di settembre fu inaspettata. Ma non sono tornato per dire che ho ragione"

Il tecnico della Fiorentina si racconta, tra l'addio della scorsa stagione e il rientro di pochi mesi fa dopo l'esonero di Grosso

Paolo Vanoli si racconta. L'allenatore della Fiorentina, in un'intervista che verrà pubblicata domani su Cronache di Spogliatoio (oggi un'anticipazione), ha ripercorso gli ultimi mesi tra l'addio ai viola dello scorso giugno e il ritorno in panchina dopo l'esonero di Grosso. Ecco le sue parole: "Mia moglie quest'estate mi ha detto: 'Hai passato un'estate che sembra sempre che domani tu debba morire'. Ecco, vi ho fatto capire come ho passato l'estate", dice Vanoli a proposito del suo periodo lontano da Firenze.

Poi prosegue, sempre sul periodo di addio alla Fiorentina dopo la passata stagione: "Non lo nascondo, c'è stata una delusione forte per non poter portare avanti qualcosa che mi ero meritato sul campo. Ma allo stesso tempo, ho sempre detto che quando cambiano le società ed entrano nuove persone, c'è per forza una scelta societaria. Quindi stavo male perché pensavo a cosa avrei potuto fare, ma l'ho accettato. Sono state vacanze forzate, passate un po' così... meno male ho a fianco una compagnia di matti che mi ha fatto passare il tempo (ride, ndr). E comunque ho sempre pensato a cosa potesse accadere durante il mercato".

Vanoli poi torna sui giorni del ritorno avvenuto a settembre: "È stata veramente una sorpresa inaspettata, ma raccolta da un grandissimo entusiasmo per tornare a fare qualcosa di bello. Non sono tornato qua per dire 'ho avuto ragione io'. Non mi interessa, per niente. Sono tornato perché credo in questo nuovo progetto che la proprietà e il direttore stanno costruendo. E mi sono promesso di vivere di più Firenze, perché l'anno scorso la mia residenza era qua al Viola Park per arrivare a centrare l'obiettivo. Adesso voglio godermi di più la città, è bellissima e il suo tifoso è maniacale ma ti spinge sempre più in là. Vorrei dare ai tifosi un'altra gioia dopo quella da calciatore oppure mettere le basi, come a dire: 'Ok, questa è una base per una prospettiva futura grande Fiorentina'.".

Infine: "Sono stato alla prima di Pieraccioni, vivere la città è anche questo, l'altro giorno sono andato a vedere al cinema il film di Bove. È stato toccante, ogni tanto incontro i tifosi a giro e sono sempre divertenti. Mi ricordano anche le sostituzioni (ride, ndr)".